În cazul în care, în timp, pe tapițeria scaunului s-a format o peliculă ușoară și uniformă, reîmprospătați țesătura cu o lavetă umedă din microfibre. Dacă exista pete în material de o perioadă lungă de timp și nu pot fi îndepărtate, aspiratorul cu spălare tip spray-extracție este o soluție foarte bună. Acesta pulverizează apă amestecată cu detergent și apoi o aspiră tapițerie.

Tapițeria mai veche sau tapițeria care nu a fost curățată de mult timp trebuie aspirată de mai multe ori, deoarece procesul trage murdăria cu câțiva centimetri mai aproape de suprafață la fiecare operațiune. Acest tip de recondiționare evită retapițarea sau înlocuirea scaunelor cu totul.