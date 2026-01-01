    Securitatea muncii pe șantierele de construcții

    Fiecare domeniu de activitate aduce cu sine propriile pericole individuale - fizice sau psihologice. Cu toate acestea, siguranța ocupațională joacă un rol foarte important pe șantierele de construcții, deoarece, conform statisticilor, capacitatea de accidentare aici este aproape de două ori mai mare decât la alte locuri de muncă. Siguranța muncii în industria construcțiilor include, de asemenea, întreținerea corespunzătoare și curățarea corespunzătoare a locului de muncă asociată.

    Curățarea cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă pe șantierele de construcții

    De ce este siguranța la locul de muncă atât de importantă pe șantierele de construcții și în ateliere?

    Industria construcțiilor este supusă unor schimbări constante și este supusă multor reglementări legale pentru a proteja sănătatea lucrătorilor. Subiectul securității ocupaționale joacă un rol special pe șantierul de construcții. În funcție de faza de construcție sau de condițiile meteorologice, lucrătorii sunt expuși la riscuri fizice și psihologice enorme. Fumul periculos, pulberile sau presiunea ridicată a timpului pot duce la probleme de sănătate. Acest lucru face și mai importantă cunoașterea celor mai frecvente surse de pericol și luarea măsurilor de protecție adecvate. Acest lucru nu numai că protejează angajații, dar și simplifică procesele și crește rentabilitatea proiectelor de construcții.

    Angajatorul este obligat prin lege să asigure un mediu de lucru sigur prin luarea măsurilor de siguranță adecvate pe șantier sau în ateliere. Măsurile de securitate la locul de muncă includ, de exemplu, îmbrăcămintea de protecție adecvată sau protecția corespunzătoare. Pe de altă parte, lucrătorii trebuie să respecte aceste reglementări și să le pună în aplicare cu conștiinciozitate.

    Surse de pericol pe șantierele de construcții și în ateliere

    Pe șantier, precum și în ateliere, pot apărea diferite pericole și sarcini. Deoarece un proiect de construcție constă din multe procese mici. Sursele posibile de pericol includ:

    • Schimbarea constantă a locației de muncă și a condițiilor de muncă
    • Lucrul în condiții de căldură, frig sau umiditate ridicată
    • Manipularea directă a echipamentelor și mașinilor grele
    • Lucrul la înălțimi mari sau în medii de lucru înguste și întunecate
    • Utilizarea de materiale de construcție și substanțe chimice periculoase
    • Lucrul cu praf și murdărie dăunătoare pentru construcții

    Murdăria și praful ca surse de pericol

    Un factor care are o influență semnificativă asupra siguranței la locul de muncă pe șantierele de construcții este expunerea peste medie la zgomot, praf de construcții și alte impurități. Praful de construcții, de exemplu, face parte din munca de zi cu zi în industria construcțiilor. Aceste prafuri pot provoca daune masive sănătății lucrătorilor. Deoarece, atunci când sunt inhalate, ele pot afecta tractul respirator și afecta sănătatea pe termen lung. Diferite tipuri de praf sunt produse în timpul tăierii, frezării sau șlefuirii. În plus față de praful de lemn, praful de cuarț este, de asemenea, una dintre posibilele substanțe periculoase din industria construcțiilor, care apar în timpul prelucrării cărămizilor, betonului sau mortarului. Dar, de asemenea, prelucrarea gipsului, a diferitelor tipuri de calcar sau a rocilor dure precum marmura eliberează prafuri toxice.

    Murdăria, cum ar fi reziduurile de beton care sunt lipite de utilaj, poate, de asemenea, pune în pericol siguranța la locul de muncă pe termen lung și are un efect de durată asupra funcționalității utilajelor. Prin urmare, întreținerea corespunzătoare este esențială și trebuie efectuată la intervale regulate.

    Utilizarea tehnologiei moderne și a echipamentelor de protecție adecvate minimizează enorm pericolele de pe șantier și asigură siguranța profesională corectă în industria construcțiilor.

    Aspirarea prafului pe șantiere de construcții

    Îndepărtarea prafului din construcții

    Vizibilitatea redusă sau echipamentele de lucru nefolosite sunt doar câteva dintre motivele pentru creșterea prafului la locul de muncă. Acesta nu este doar un risc potențial pentru siguranță, ci și un risc pentru sănătatea lucrătorilor. Problemele de sănătate legate de praful din construcții variază de la iritații și inflamații ale sistemului respirator la boli pulmonare cronice și un risc crescut de boli cardiovasculare. Controlul și îndepărtarea profesională a prafului din construcții pot asigura în mod eficient un mediu mai sigur.

    Creșterea siguranței muncii pe șantier și reducerea la minimum a pericolelor

    Șantierele de construcții trebuie să fie securizate corespunzător prin lege. În acest scop, operatorii șantierului trebuie să dezvolte un concept de siguranță adecvat și să elaboreze planuri de protecție împotriva incendiilor și de salvare. Iată câteva sfaturi generale pentru îmbunătățirea siguranței lucrătorilor în construcții:

    1. Asigurarea stabilității pe șantier
    Eșafodajele, pasarelele și echipamentele trebuie să fie fixate și în stare bună în toate etapele de construcție.

    2. Furnizarea de îmbrăcăminte de protecție
    Măsurile de protecție la locul de muncă includ și hainele de lucru potrivite. Pantofii de protecție, căștile de protecție, protecția auditivă și ochelarii de protecție trebuie să fie asigurate.

    3. Instalarea de protecții împotriva căderilor
    De la o înălțime de cădere mai mare de 1 metru, trebuie atașate siguranțe.

    4. Plasați semne de avertizare și informare
    Pentru zonele de lucru cu un nivel de pericol mai ridicat, trebuie instalate semne de avertizare. Acestea indică, de exemplu, ce substanțe periculoase sunt utilizate sau ce îmbrăcăminte de protecție trebuie purtată în această zonă.

    5. Curățarea regulată a zonelor de lucru
    Chiar dacă multe zone de lucru sunt expuse murdăriei abundente în aproape fiecare etapă a construcției, acestea trebuie curățate periodic de murdărie și praf. Cu ajutorul unor mijloace tehnice precum aspiratoarele pentru construcții sau extractoarele de praf pentru construcții, praful din construcții poate fi evitat direct în multe etape de lucru, iar siguranța la locul de muncă pe șantier poate fi sporită.

    Creșterea siguranței: Utilizarea direcționată a ajutoarelor tehnice

    Pentru a crește rapid și ușor siguranța ocupațională pe șantierele de construcții, lucrătorii din industria construcțiilor pot fi protejați în mod specific împotriva particulelor cu mici ajustări tehnice. Dar chiar și după terminarea lucrărilor, curățarea echipamentelor de construcții, a betonierelor, a schelelor și a vehiculelor este importantă pentru a asigura funcționalitatea.

    Iată mai multe sfaturi pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă în industria construcțiilor:

    1. Editarea materialului în zone special marcate

    Pentru a se asigura că praful fin de siliciu și praful de construcție nu se împrăștie prea mult în timpul prelucrării diferitelor materiale, materialele ar trebui prelucrate în zone desemnate separat, dacă este posibil. Deși acest lucru poate prelungi oarecum distanțele, are mai multe avantaje: Lucrătorii utilizează echipamente grele, cum ar fi ferăstrăul sau freza, numai în anumite zone ale șantierului de construcții și protejează astfel ceilalți angajați de zgomot sau murdărie. În plus, zona periculoasă este redusă la o fracțiune din zona de lucru.

    2. Muncă fără praf: Preluați praful de construcție în timpul prelucrării

    Pentru a nu lăsa praful de construcție să se împrăștie, acesta ar trebui întotdeauna aspirat direct în locul în care se desfășoară în prezent lucrările. Accesoriile de aspirare pentru mașinile de tăiat sau de frezat pornesc de la sursa de emisie și extrag o mare parte din praful fin și de construcție direct în timpul prelucrării betonului sau a altor materiale de construcție.

    Prin intermediul unei prize de dispozitiv de pe aspiratoarele umed-uscate, multe mașini disponibile în comerț pot fi conectate direct la aspiratorul pentru construcții sau la extractorul de praf pentru construcții. În timp ce aspiratoarele pentru construcții sunt utilizate pentru a aspira praful depus, extractoarele de praf pentru construcții sunt utilizate pentru a aspira emisiile de praf de la uneltele manuale, electrice sau pneumatice și sunt conectate direct la instrumentul de prelucrare prin intermediul unui furtun de aspirare. Datorită pornirii automate integrate, sistemul de aspirare pornește direct în timpul lucrului. Filtrele integrate captează chiar și cele mai fine particule de praf și împiedică răspândirea lor în zona de lucru.

    Un alt avantaj este oferit de aspiratoarele cu un sistem complet automat de curățare a filtrelor. Puteți vedea când filtrele integrate trebuie să fie curățate. Printr-o scurtă rafală de inversare a aerului, filtrele se curăță singure, asigură o activitate neîntreruptă și economisesc timp, deoarece fac superfluă curățarea manuală.

    3. Curățați periodic suprafețele de lucru

    În ciuda extragerii prafului, se poate întâmpla ca acesta să fie încă distribuit în zona de lucru. Dar chiar și în etapele de lucru în care nu este posibilă extragerea directă, curățarea completă a zonei de lucru este necesară pentru a garanta întotdeauna siguranța la locul de muncă pe șantierele de construcții. În caz contrar, praful poate agita și deteriora permanent angajații, mașinile, sistemele sau componentele electronice. Pentru a se asigura că acest praf fin este, de asemenea, absorbit în siguranță, zonele de lucru trebuie să fie eliberate de prafurile nocive. Dacă murdăria este aspirată imediat după terminarea lucrărilor, acest lucru sporește siguranța la locul de muncă pe șantier. În cazul în care praful de construcție se depune peste noapte pe sol, ar trebui să se efectueze o curățare completă a postului în ziua următoare.

    Pentru suprafețe mai mari, se recomandă utilizarea mașinilor de măturat și a aspiratoarelor cu tracțiune sau a mașinilor de măturat cu post de conducere. Datorită rolelor de măturat, o cantitate mare de praf de construcții și alte murdării pot fi îndepărtate în cel mai scurt timp posibil.

    4. Întreținerea și curățarea uneltelor și a utilajelor de construcții

    Pentru a asigura siguranța la locul de muncă pe termen lung pe șantierul de construcții, echipamentul utilizat trebuie, de asemenea, întreținut și curățat în mod regulat. Acestea includ unelte precum ferăstraie, mașini de rectificat sau burghie, dar și utilaje de construcții precum excavatoare, betoniere sau încărcătoare pe roți. După un anumit timp, nu numai praful de construcție superficial sau alte murdării, cum ar fi așchii de lemn sau de metal, pământ sau reziduuri de beton, pot adera la dispozitive, ci și pătrunde în interiorul utilajelor. Acest lucru poate uneori să influențeze funcționalitatea și, în caz de urgență, să pună în pericol siguranța ocupațională pe șantier.

    Pentru ca mașinile și echipamentele de lucru să fie păstrate ca o investiție pe termen lung, curățarea regulată a mașinilor de construcții, a uneltelor și a aparatelor mici ar trebui să facă parte din activitatea zilnică. Cu ajutorul dispozitivelor adecvate, cum ar fi un aparat de curățat cu presiune, această muncă poate fi efectuată rapid și eficient. În combinație cu agenți de curățare super perfromanți, chiar și murdăria încăpățânată de pe șantiere și drumuri poate fi îndepărtată fără efort cu apă rece sau caldă.

    Ajutoarele mai mici, cum ar fi uneltele, sculele electrice sau mașinile, ar trebui să fie întotdeauna eliberate de murdăria grosieră și superficială cu un aspirator în primul pas. De exemplu, un aparat de curățat cu presiune este potrivit pentru murdăria blocată de pe dispozitivele fără conexiune electrică, precum și pentru utilajele de construcții puțin mai mari. Pentru murdăria deosebit de densă, cum ar fi reziduurile de beton, se utilizează un aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă fierbinte. Datorită presiunii ridicate, chiar și murdăria persistentă poate fi îndepărtată în mod fiabil, fără a ataca dispozitivele și suprafața acestora. În acest fel, vehiculele, echipamentele de construcții sau întregi suprafețe metalice pot fi curățate în timpul securității muncii pe șantierele de construcții.

    Lucrul eficient pe un șantier de construcții necesită uneltele potrivite. Murdăria și praful care se acumulează pot afecta echipamente precum lopețile, roabele și alte unelte. Pentru a vă asigura că echipamentul funcționează fiabil și sigur pe termen lung, curățarea și întreținerea atentă trebuie să fie o parte esențială a rutinei de lucru. În funcție de echipament și de cantitatea de murdărie, puteți utiliza diferite dispozitive de curățare, de la aparate de curățat cu presiune la aspiratoare.

    Curățarea echipamentelor de construcții cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    Curățarea echipamentelor de construcții

    Industria echipamentelor de construcții nu este străină de mediile dificile și murdare. Expunerea constantă la murdărie, noroi, lut, stropi de vopsea și lac, precum și acumularea de beton uscat, pot cauza o uzură semnificativă a echipamentelor costisitoare. Pentru a asigura longevitatea și valoarea acestor utilaje, este esențial să implementați măsuri eficiente de curățare pe șantier, în cadrul companiei și în întreaga flotă de vehicule, inclusiv curățarea echipamentelor de construcții. Întreținerea și repararea sunt la fel de importante, iar curățarea joacă un rol esențial în întreținerea acestor utilaje. Este esențial să înțelegeți importanța apei reci și calde cu înaltă presiune, a tehnologiei de ultra-înaltă presiune, a gheții carbonice și a curățării cabinelor. Făcând acest lucru, puteți contribui la menținerea funcției și a valorii acestor mașini costisitoare, asigurând astfel succesul afacerii.

