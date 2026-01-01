Securitatea muncii pe șantierele de construcții

Șantierele de construcții trebuie să fie securizate corespunzător prin lege. În acest scop, operatorii șantierului trebuie să dezvolte un concept de siguranță adecvat și să elaboreze planuri de protecție împotriva incendiilor și de salvare. Iată câteva sfaturi generale pentru îmbunătățirea siguranței lucrătorilor în construcții:

1. Asigurarea stabilității pe șantier

Eșafodajele, pasarelele și echipamentele trebuie să fie fixate și în stare bună în toate etapele de construcție.

2. Furnizarea de îmbrăcăminte de protecție

Măsurile de protecție la locul de muncă includ și hainele de lucru potrivite. Pantofii de protecție, căștile de protecție, protecția auditivă și ochelarii de protecție trebuie să fie asigurate.

3. Instalarea de protecții împotriva căderilor

De la o înălțime de cădere mai mare de 1 metru, trebuie atașate siguranțe.

4. Plasați semne de avertizare și informare

Pentru zonele de lucru cu un nivel de pericol mai ridicat, trebuie instalate semne de avertizare. Acestea indică, de exemplu, ce substanțe periculoase sunt utilizate sau ce îmbrăcăminte de protecție trebuie purtată în această zonă.

5. Curățarea regulată a zonelor de lucru

Chiar dacă multe zone de lucru sunt expuse murdăriei abundente în aproape fiecare etapă a construcției, acestea trebuie curățate periodic de murdărie și praf. Cu ajutorul unor mijloace tehnice precum aspiratoarele pentru construcții sau extractoarele de praf pentru construcții, praful din construcții poate fi evitat direct în multe etape de lucru, iar siguranța la locul de muncă pe șantier poate fi sporită.

Creșterea siguranței: Utilizarea direcționată a ajutoarelor tehnice

Pentru a crește rapid și ușor siguranța ocupațională pe șantierele de construcții, lucrătorii din industria construcțiilor pot fi protejați în mod specific împotriva particulelor cu mici ajustări tehnice. Dar chiar și după terminarea lucrărilor, curățarea echipamentelor de construcții, a betonierelor, a schelelor și a vehiculelor este importantă pentru a asigura funcționalitatea.

Iată mai multe sfaturi pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă în industria construcțiilor: