Deși echipamentele moderne de înaltă performanță sunt esențiale pentru curățenia comercială, este posibil ca întreprinderile să nu poată face întotdeauna o investiție inițială mare în aceste echipamente. În astfel de cazuri, leasingul de echipamente poate fi o opțiune de finanțare eficientă. Prin selectarea echipamentelor adecvate care pot eficientiza procesele de curățenie și pot crește productivitatea, întreprinderile pot beneficia de reducerea timpului de finalizare a sarcinilor, ceea ce, în cele din urmă, se traduce prin economii de costuri. Cu o taxă lunară pentru leasingul echipamentelor, întreprinderile își pot gestiona cu ușurință cheltuielile de curățenie, asigurându-se în același timp că echipamentele lor sunt actualizate și eficiente.

Cum să finanțezi curățarea și la ce să fii atent

Conceptul de "durată minimă a contractului" a atras o atenție negativă în industria de leasing din cauza reînnoirii automate a contractului dacă nu este anulat în timp util. Cu toate acestea, industria de curățenie oferă o varietate de soluții de finanțare care reglementează în mod diferit rezilierea contractului și reamintesc în avans clienților de sfârșitul contractului.

Leasingul ia în considerare valoarea rămasă a echipamentului la sfârșitul contractului, permițând clienților să amortizeze 80% din valoarea de achiziție prin plăți în rate în timpul perioadei de leasing, presupunând o valoare reziduală de 20%. La sfârșitul contractului, produsul poate fi returnat, contractul poate fi prelungit sau produsul poate fi achiziționat la valoarea de piață. Pentru a oferi clienților informațiile necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la echipamentele lor, furnizorii de servicii de leasing ar trebui să informeze în mod activ clienții cu privire la contractele care expiră și să prevină orice reînnoiri automate nedorite.