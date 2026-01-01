Experiență în industrii variate
Kärcher sprijină numeroși clienți industriali din cele mai diverse sectoare, cu o cifră de afaceri anuală de peste 300 de milioane EUR în acest domeniu. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, explică: „Auzim adesea întrebarea: «Oh, și Kärcher face și asta?» Acest lucru ne motivează să creștem gradul de conștientizare asupra portofoliului nostru de servicii de consultanță și soluții individuale pentru curățenia industrială.” Dacă analizezi câteva proiecte exemplu, devine clar că investiția în tehnologia de curățenie se amortizează rapid.