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    TESTIMONIALE CURĂȚENIE INDUSTRIALĂ

    Depășind sarcinile clasice de curățenie, curățenia industrială este absolut esențială atunci când vine vorba de optimizarea proceselor din producție și logistică.

    Experiență în industrii variate

    Kärcher sprijină numeroși clienți industriali din cele mai diverse sectoare, cu o cifră de afaceri anuală de peste 300 de milioane EUR în acest domeniu. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, explică: „Auzim adesea întrebarea: «Oh, și Kärcher face și asta?» Acest lucru ne motivează să creștem gradul de conștientizare asupra portofoliului nostru de servicii de consultanță și soluții individuale pentru curățenia industrială.” Dacă analizezi câteva proiecte exemplu, devine clar că investiția în tehnologia de curățenie se amortizează rapid.

    Conservarea valorii crește, întreruperile de producție scad

    O companie textilă din Asia s-a confruntat cu problema că unealta de tăiere utilizată trebuia înlocuită la fiecare patru luni. Costul: 100.000 EUR. Prin instalarea unui sistem de aspirare care îndepărtează fibrele textile fine de pe lamă, durata de viață a putut fi extinsă cu o lună. „Am obținut rezultate similare cu sistemele de aspirare în industria alimentară”, explică Biebl. „De exemplu, cupele de înghețată care nu sunt umplute corect de sistemul de producție pot bloca întregul flux.” Motivul: recipientele blocate trebuie îndepărtate manual. Un sistem de aspirare le elimină automat, permițând producției să funcționeze fără întreruperi.

    Creșterea siguranței angajaților

    O soluție care crește siguranța la locul de muncă a fost dezvoltată și pentru industria băuturilor. Problema aici era că etichetele desprinse ajungeau frecvent în utilaje și le blocau. Îndepărtarea manuală implică un risc ridicat de accidentare pentru personal. Prin implementarea unui sistem de aspirare, etichetele separate sunt îndepărtate mecanic.

    Curăță mai rapid, produce mai mult

    „Indiferent de industrie, rezultatul este întotdeauna același: ori de câte ori procesele și tehnologiile sunt analizate, există întotdeauna loc de îmbunătățire. Iar rentabilitatea investiției se vede rapid”, afirmă Biebl. Fie că este vorba despre o brutărie industrială care poate produce mai mult timp datorită reducerii duratei de curățare printr-o soluție de curățare a benzilor transportoare, fie despre o companie chimică ce a redus timpul necesar curățării interioare a rezervoarelor de la aproape patru zile la patru ore, merită întotdeauna să gândești dincolo de convențional.

    ÎN DIALOG CU CLIENȚII.

    Fiecare domeniu de responsabilitate dintr-o companie are provocări diferite. Gültekin Pischmann (Head of Building Management thyssenkrupp la Duisburg), Alfred Weber (BMW Group Central Workshop Supervisor), Thomas Lauer (Manager Bitburger Group), Stefan Huber (Purchasing Hoffmann Group), Dietmar Favorat (Global Advanced Technology Daimler Truck AG) și Christian Bäckerbauer (Logistics Manager Nestlé Biessenhofen) îți arată cum am rezolvat împreună aceste provocări.

    Spălare cu presiune Thyssenkrupp

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    Aspirare industrială cu aspiratorul IVR-L 100/30

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    Curățare cu gheață carbonică BMW Group

    BMW Group

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    Aspiratoare industriale

    ATINGEREA OBIECTIVULUI.

    Identifici unde se află problema. Găsești acel detaliu care are un impact major. Dezvolți soluții inovatoare, dincolo de tipare – asta facem când vine vorba de tehnologie de curățenie pentru clienți industriali. Și doar lucrând împreună poți atinge obiectivul.

    Proces Karcher pentru curățarea industrială

    Proces Karcher pentru curățarea industrială

    Procese curate, industrie curată. Află mai multe din broșura noastră.

    Broșura de competență în curățarea industrială
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