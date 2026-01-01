O companie textilă din Asia s-a confruntat cu problema că unealta de tăiere utilizată trebuia înlocuită la fiecare patru luni. Costul: 100.000 EUR. Prin instalarea unui sistem de aspirare care îndepărtează fibrele textile fine de pe lamă, durata de viață a putut fi extinsă cu o lună. „Am obținut rezultate similare cu sistemele de aspirare în industria alimentară”, explică Biebl. „De exemplu, cupele de înghețată care nu sunt umplute corect de sistemul de producție pot bloca întregul flux.” Motivul: recipientele blocate trebuie îndepărtate manual. Un sistem de aspirare le elimină automat, permițând producției să funcționeze fără întreruperi.