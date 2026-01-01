Igiena completă pentru transportul peștelui
În ceea ce privește incubatoarele și reproducerea animalelor marine, atât puii cât și adulții vor trebui transportați din când în când. De exemplu, transportul peștilor de la un acvariu la altul sau de la un incubator la acvariile de hrănire și de reproducere, sau transportul peștilor la îngrădirile de plasă din apele deschise sau pentru prelucrare ulterioară. În oricare dintre aceste transporturi de pește, curățarea și dezinfecția joacă un rol crucial, precum și cerințele privind bunăstarea animalelor în ceea ce privește rezervoarele, calitatea apei și durata transportului. Acestea se referă la rezervoarele și containerele de transport în sine. În plus, este recomandabilă curățarea întregului container, atât la exterior, cât și la interior, pentru a îndepărta reziduurile de la transporturile anterioare. Acest lucru minimizează posibilitatea formării de germeni și întrerupe posibilitatea de infectare, astfel încât numai animalele sănătoase să ajungă la destinație.