Pe lângă curățarea containerelor de transport ale animalelor, este importantă curățarea temeinică a vehiculelor de transport la intervale regulate în interior și în exterior. Acest lucru este valabil atât pentru vehiculele cu cutie deschisă, cât și pentru vehiculele cisternă și containere.

În instalațiile mai mari în care sunt curățate multe vehicule de transport, poate fi util să se utilizeze o spălătorie pentru vehiculele comerciale. O alternativă este instalarea unui aparat de spălat cu presiune staționar la o stație de spălare. Unitatea poate fi operată cu apă rece sau caldă și poate fi utilizată de mai multe persoane simultan. Datorită configurației individuale și a gamei largi de accesorii, dispozitivul poate fi adaptat cu ușurință la nevoile utilizatorului.

Utilizarea apei calde are deja efectul de a reduce germenii. Dacă este necesar, dezinfectantul poate fi, de asemenea, aplicat cu un aparat de spălat cu presiune în modul de joasă presiune pentru a dezinfecta un vehicul de transport al peștelui, atât în interior, cât și în exterior.