    Transportul peștelui: măsuri de curățare și igienă

    Relocarea peștilor și a crustaceelor dintr-un incubator într-un acvariu pentru creșterea și hrănirea lor implică întotdeauna riscul de a introduce germeni sau infecții în noul lor habitat. Pentru a menține acest risc la un nivel minim, curățarea și dezinfectarea temeinică a containerelor de transport și a vehiculelor sunt esențiale atunci când se transportă pești.

    Curățarea în transportul peștelui

    Igiena completă pentru transportul peștelui

    În ceea ce privește incubatoarele și reproducerea animalelor marine, atât puii cât și adulții vor trebui transportați din când în când. De exemplu, transportul peștilor de la un acvariu la altul sau de la un incubator la acvariile de hrănire și de reproducere, sau transportul peștilor la îngrădirile de plasă din apele deschise sau pentru prelucrare ulterioară. În oricare dintre aceste transporturi de pește, curățarea și dezinfecția joacă un rol crucial, precum și cerințele privind bunăstarea animalelor în ceea ce privește rezervoarele, calitatea apei și durata transportului. Acestea se referă la rezervoarele și containerele de transport în sine. În plus, este recomandabilă curățarea întregului container, atât la exterior, cât și la interior, pentru a îndepărta reziduurile de la transporturile anterioare. Acest lucru minimizează posibilitatea formării de germeni și întrerupe posibilitatea de infectare, astfel încât numai animalele sănătoase să ajungă la destinație.

    Transportul peștelui: Curățarea containerelor

    În timp ce peștii și creveții sunt de obicei transportați în tancuri, transferul crabilor și homarilor se face în principal cu ajutorul lădițelor și coșurilor. Cu toate acestea, în ambele cazuri, transportul trebuie să fie eficient și să nu afecteze animalele, iar pentru aceasta este necesară o igienă riguroasă. Aceasta începe cu modul în care animalele sunt încărcate în containerele de transport. Un dispozitiv care să permită șoferilor să se spele și să se dezinfecteze pe mâini în timpul transportului peștelui este o idee bună, la fel ca și îmbrăcămintea care se poartă doar atunci când animalele sunt încărcate și descărcate.

    Opțiunea 1: utilizarea apei calde cu presiune ridicată

    Pentru a îndepărta temeinic murdăria și reziduurile din rezervoare, precum și din coșuri și lăzi după fiecare transport de pește, în industria pescuitului este populară și recomandată un aparat de spălat cu presiune cu apă fierbinte. Acest lucru se datorează faptului că apa poate fi încălzită până la 155 °C - acest lucru nu numai că reduce semnificativ depunerile în timpul curățării, dar și germenii și orice biofilm posibil (un strat de mâzgă format de microorganisme). În mod normal, nici agenții de curățare nu sunt necesari.

    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Varianta 2: apă rece, o găleată și o duză de spumare

    Pe de altă parte, dacă se utilizează apă rece sub presiune ridicată, este recomandabil să se utilizeze un agent de curățare alcalin pentru a dizolva corect uleiurile, grăsimile sau proteinele. În acest fel, nu rămân reziduuri care ar putea pune în pericol bunăstarea animalelor transportate ulterior. În cazul în care se utilizează agenți de curățare, duză de spumare cu rezervor este potrivită pentru o aplicare uniformă. Duza de formă specială asigură o spumă fină și stabilă care arată clar care zone au fost deja tratate. De asemenea, spuma rămâne pe suprafață mai mult timp și, prin urmare, poate acționa mai eficient. În continuare, clătiți cu apă curată. După curățarea containerelor pentru transportul peștelui, se recomandă dezinfectarea vehiculelor de transport cu un agent adecvat, precum și a mijloacelor de transport și a echipamentelor. Pentru ca această dezinfecție să fie eficientă, toate containerele trebuie să fie uscate. Dezinfecția este recomandată sau obligatorie în funcție de legislația națională.

    În funcție de cerințele legale locale, curățarea containerelor de transport al peștelui la o stație de spălare sau într-o hală de spălare simplifică eliminarea corespunzătoare a apei murdare.

    Transportul peștelui: Păstrați vehiculele curate

    Pe lângă curățarea containerelor de transport ale animalelor, este importantă curățarea temeinică a vehiculelor de transport la intervale regulate în interior și în exterior. Acest lucru este valabil atât pentru vehiculele cu cutie deschisă, cât și pentru vehiculele cisternă și containere.

    În instalațiile mai mari în care sunt curățate multe vehicule de transport, poate fi util să se utilizeze o spălătorie pentru vehiculele comerciale. O alternativă este instalarea unui aparat de spălat cu presiune staționar la o stație de spălare. Unitatea poate fi operată cu apă rece sau caldă și poate fi utilizată de mai multe persoane simultan. Datorită configurației individuale și a gamei largi de accesorii, dispozitivul poate fi adaptat cu ușurință la nevoile utilizatorului.

    Utilizarea apei calde are deja efectul de a reduce germenii. Dacă este necesar, dezinfectantul poate fi, de asemenea, aplicat cu un aparat de spălat cu presiune în modul de joasă presiune pentru a dezinfecta un vehicul de transport al peștelui, atât în interior, cât și în exterior.

    Curățarea vehiculelor comerciale

    Curățarea vehiculelor comerciale

    Vehiculele comerciale curate contribuie enorm la o impresie pozitivă a unei flote. Pentru a economisi timp și costuri cu forța de muncă, cerințele privind calitatea și viteza de spălare sunt ridicate. Dimensiunile și natura vehiculelor necesită tehnologii speciale de spălare. În plus, echilibrul chimic al spălării trebuie să fie, de asemenea, corect pentru a curăța camioane, autobuze și așa mai departe în mod economic.

    Sfat - Aveți apă reziduală în containerele de transport? Îndepărtați-o eficient cu un aspirator umed-uscat:

    După fiecare transport și golire a rezervoarelor, este posibil să mai existe apă reziduală pe podea sau în colțuri. Pentru a îndepărta apa din rezervoare, un aspirator umed-uscat puternic funcționează bine. Acesta poate fi utilizat și pentru a îndepărta chiar și corpuri mai mari de apă reziduală. Aspiratorul poate fi utilizat și pentru a elimina apa reziduală din vehiculul de transport în sine.

