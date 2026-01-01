    Construită pentru excelență.

    MC 250 îți oferă ce este mai bun în materie de performanță de măturare, confort și protecție a mediului.

    MC 250 City

    Când vrei ce este mai bun

    Ai nevoie de performanță la măturare. Îți dorești confort și protecția mediului. Acum le poți avea pe toate cu noul MC 250. Această măturătoare compactă și robustă este echipată cu un sistem de propulsie puternic, care respectă cele mai înalte standarde de mediu.

    Conceptul logic de operare este intuitiv. În cabina spațioasă, aerisită și confortabilă, te bucuri de un nivel ridicat de confort pe tot parcursul anului. Datorită conceptului intuitiv de operare, preiei controlul imediat. Iar cu o viteză de deplasare de 60 km/h, suspensie hidropneumatică și acces rapid la toate componentele de service, finalizezi toate lucrările mai rapid și mai eficient ca niciodată.

    O vei îndrăgi de la prima vedere!

    Am invitat experți din cadrul municipalităților să testeze diferite vehicule și am integrat direct feedbackul lor în dezvoltarea modelului MC 250. Astfel, MC 250 a devenit ceea ce este astăzi: soluția optimă pentru municipalități.

    Tehnologie de ultimă generație oriunde privești

    Rapidă și manevrabilă în același timp

    Timpul înseamnă bani. Cu o viteză maximă de 60 km/h, parcurgi rapid distanțele dintre diferitele locații de lucru. Datorită funcției de direcție integrală în timpul lucrului, MC 250 rămâne extrem de manevrabilă, în ciuda containerului mare de deșeuri, fiind ideală pentru intervenții în centrul orașului.

    Propulsie conform EURO 6 sau STAGE V

    Generație nouă de motoare. Motoarele puternice, echipate cu filtru de particule diesel (DPF) și injecție de uree (AdBlue), respectă cerințele standardelor de emisii Euro 6 sau STAGE V. Astfel, mașina municipală îndeplinește toate cerințele pentru operarea în zonele cu restricții de mediu. Tratarea gazelor de evacuare cu AdBlue reduce emisiile de particule și CO₂ la un nivel minim posibil.

    Sistem cu 3 perii

    Sistemul opțional cu 3 perii extinde lățimea de măturare și îți permite să lucrezi pe niveluri diferite. Poți monta peria pentru buruieni pe al treilea braț pentru a îndepărta buruienile de la marginea drumului. Și chiar dincolo de întreaga lățime a mașinii, astfel încât să poți curăța, de exemplu, întreaga lățime a pistelor pentru biciclete dintr-o singură trecere.

    Sistem cu 2 perii

    Sistemul culisant cu 2 perii dispune de control individual al periilor, pentru comandă independentă a brațelor. Periile pot fi extinse mult în afara conturului vehiculului, aproape perpendicular pe geamul lateral, deschizând aplicații fără precedent. Reglarea opțională a unghiului periei îți permite să adaptezi unghiul la suprafață pentru un rezultat perfect de măturare și uzură redusă a periei.

    Cel mai mare container de deșeuri din clasa de 2 m³

    Containerul din oțel inoxidabil, cu design aerodinamic, are o capacitate de 2 m³ și îți permite să lucrezi pe intervale foarte lungi, în combinație cu sistemul standard de recirculare a apei și rezervorul separat de apă.

    Service simplificat

    Ușurința în service este un obiectiv central în dezvoltarea produselor noastre. Mașinile municipale sunt echipate cu numeroase clapete de service pentru acces rapid la componentele tehnice. Astfel, toate verificările zilnice sau periodice și lucrările de întreținere sunt realizate rapid și simplu.

    Cabină mare pentru două persoane

    Cabina confortabilă pentru două persoane, cu dimensiuni generoase, îți oferă o senzație unică de spațiu și o vizibilitate perfectă asupra zonei de lucru. Scaunul Deluxe, extrem de ergonomic pentru spate, și climatizarea automată opțională fac ca și intervențiile de o zi întreagă să fie foarte relaxante. Accesul din ambele părți și ușile cu geamuri glisante mari, care se pot deschide spre față și spre spate, asigură confort și siguranță suplimentare.

    Concept intuitiv de operare cu buton quick-start și afișaj integrat în volan

    Prin intermediul terminalului de comandă ergonomic integrat în cotieră, operezi MC 250 intuitiv încă de la prima utilizare. Brațele periilor pot fi controlate individual prin sistemul cu două joystick-uri și includ reglarea opțională a unghiului periei. Apasă pur și simplu butonul ECO pentru a activa modul de măturare. Afișajul central este integrat în butucul volanului, astfel încât să ai permanent toate funcțiile sub control, fără a pierde din vedere zona de lucru.

    Șasiu extrem de confortabil

    Suspensia hidropneumatică garantează caracteristici excelente de amortizare în orice moment – indiferent de sarcină. Suspensia independentă a roților din față minimizează impactul denivelărilor asupra sistemului de direcție.

    Dinamica de condus redefinită

    Fără compromisuri. Când vrei ce este mai bun per ansamblu, nu faci compromisuri la detalii. De aceea, MC 250 este echipată cu componente de top pentru sistemul de propulsie, șasiu și suspensie. Pentru o dinamică de condus întâlnită până acum doar la autoturisme.

    Ca toate măturătoarele municipale Kärcher, MC 250 combină dimensiuni compacte cu calitate robustă și un sistem de propulsie puternic, cu un nivel maxim de protecție a mediului. Cadrul galvanizat la cald este rezistent la coroziune și testat în condiții de anduranță. Cu viteza mare de deplasare, suspensia hidropneumatică și accesul rapid la toate componentele de service, ești mereu pregătit și gata de intervenție mai rapid cu MC 250.

    MC 250 Express: 60 km/h

    Cu o viteză maximă de 60 km/h, MC 250 te duce rapid și în siguranță la următorul loc de intervenție. Fără a încurca ceilalți participanți la trafic.

    Confort și șasiu exemplar

    Fie în timpul măturării, fie în timpul transportului – MC 250 îți oferă permanent o experiență de condus sigură, cu confort similar unui autoturism. Pentru aceasta, este echipată cu suspensie hidropneumatică pe ambele punți și suspensie independentă pe puntea față.

    Manevrabilitate: toate roțile virează

    Când activezi direcția integrală comutabilă în timpul lucrului, poți întoarce MC 250 pe un drum cu două benzi dintr-o singură manevră. Beneficiezi în special de această manevrabilitate extremă în centrul orașului.

    Urcă la bord și bucură-te de experiență

    Dacă îți petreci majoritatea timpului de lucru într-un vehicul, ai nevoie de ergonomie și confort maxime. MC 250 îți oferă un post de lucru modern, care susține concentrarea asupra activității și mediului înconjurător și protejează sănătatea operatorului.

    Toată lumea stă perfect

    Cabina spațioasă pentru două persoane oferă un post de lucru generos, cu senzație plăcută de spațiu, inclusiv pentru persoane înalte, și spațiu confortabil pentru picioare. Scaunul șoferului de la producătorul premium König este certificat de asociația de asigurări pentru accidente de muncă. Postul de lucru, deosebit de prietenos cu spatele și cu confort similar celui dintr-un camion, a primit sigiliul de calitate AGR din partea unui organism independent de medici și fizioterapeuți.

    Vizibilitate: perfectă

    Parbrizul foarte mare și înclinat al modelului MC 250 îți oferă o vizibilitate perfectă asupra mediului de lucru și reduce incidența directă a soarelui. Geamurile glisante mari de pe ambele părți, care se pot deschide în față și în spate, îți facilitează reglarea oglinzilor laterale și accesul la compartimente.

    Operare: la cel mai înalt nivel

    Afișajul central integrat în butucul volanului contribuie semnificativ la siguranța în muncă. Panoul de operare ergonomic îți oferă un concept coerent și intuitiv, cu simboluri ușor de înțeles, precum butonul Kärcher Eco: printr-o simplă apăsare, MC 250 trece automat în poziția de lucru. Economisești timp și lucrezi în siguranță.

    De două și de trei ori mai bună

    Există soluții bune și există soluții foarte bune. Dacă preferi soluții perfecte, MC 250 este alegerea perfectă pentru tine. Îți oferă mult mai mult și face totul mult mai bine decât ai cunoscut până acum.

    Cu MC 250 nu ai doar o măturătoare modernă, ci soluția ideală pentru toate lucrările de curățenie din zona centrală a orașului. O poți utiliza pe trotuare și piste pentru biciclete, în zone industriale sau parcări oriunde este nevoie. Vei fi impresionat în special de confort și siguranță. Numeroase atașamente opționale deschid aplicații suplimentare, precum deszăpezire și împrăștiere în serviciul de iarnă, curățare umedă, curățare cu presiune și îndepărtarea buruienilor. Întotdeauna fiabilă, eficientă și cu rezultate superioare.

    Calcul computerizat: sistem de măturare

    Sistemul de măturare a fost proiectat utilizând tehnologia CFD. Astfel, am asigurat că ventilatorul de înaltă calitate și eficient generează vacuumul perfect, fluxul de aer circulă optim prin container, țeava și gura de aspirație, iar murdăria este colectată eficient. Efecte secundare pozitive: nivel redus de zgomot și consum scăzut de combustibil.