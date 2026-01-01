Ai nevoie de performanță la măturare. Îți dorești confort și protecția mediului. Acum le poți avea pe toate cu noul MC 250. Această măturătoare compactă și robustă este echipată cu un sistem de propulsie puternic, care respectă cele mai înalte standarde de mediu.

Conceptul logic de operare este intuitiv. În cabina spațioasă, aerisită și confortabilă, te bucuri de un nivel ridicat de confort pe tot parcursul anului. Datorită conceptului intuitiv de operare, preiei controlul imediat. Iar cu o viteză de deplasare de 60 km/h, suspensie hidropneumatică și acces rapid la toate componentele de service, finalizezi toate lucrările mai rapid și mai eficient ca niciodată.