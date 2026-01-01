Caracteristici

Produce o stralucire perfecta si lucioasa

Protejeaza eficient lacul de mizeria de pe sosele, ploaie acida, insecte, sare si alte intemperii

Cu efect la toate tipurile de duritate a apei

Nu adera la discurile de frana

Fara lipire de periile pentru spalat sau de duze

Conform cu VDA

Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004

Fără NTA