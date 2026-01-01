Suflanta aer Karcher AB 20/1 Ec *EU 10040620 | Kärcher

Suflanta de aer AB 20 Ec concepută pentru uscarea accelerată a suprafeţelor textile spălate uscat. Mașina compactă, ușoară și ușor de transportat permite timpi de uscare cu până la 50% mai mici — covoarele curățate sunt gata pentru a fi călcate din nou considerabil mai repede. Uscătorul este, de asemenea, foarte silențios și poate fi utilizat în zone sensibile la zgomot sau în timpul orelor de funcționare. Un motor Ec cu uzură redusă garantează un consum redus de energie şi o durată lungă de viaţă a utilajului, care respectă normele europene privind eficienţa energetică.

Motor Ec cu uzură redusă Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Motor cu 3 trepte de comandă. Suflanta respectă recomandările europene privind eficiența energetică. Design compact cu greutate redusă Foarte ușor de transportat mulțumită dimensiunilor compacte și a greutății reduse. Mâner comod pentru transport simplu. Operare silentioasa. Utilizare fără probleme, chiar și la operațiile de curățare din timpul zilei. Zgomot abia sesizabil atunci când este utilizat în timpul orelor de program.