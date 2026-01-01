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    Suflanta aer Karcher AB 20/1 Ec *EU 10040620 | Kärcher

    Ventilator profesional Kärcher gri, cu mâner și buton de control galben, plasat pe fundal alb.

    Suflanta

    AB 20 Ec

    Cod produs: 1.004-062.0

    Suflantă de aer AB 20 Ec foarte eficientă, compactă, deosebit de fiabilă, pentru accelerarea uscării covoarelor curățate cu până la 50%. Respectă recomandările europene privind eficiența.