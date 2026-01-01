Suflanta aer Karcher AB 20/1 Ec *EU 10040620 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
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Suflanta
Cod produs: 1.004-062.0Suflantă de aer AB 20 Ec foarte eficientă, compactă, deosebit de fiabilă, pentru accelerarea uscării covoarelor curățate cu până la 50%. Respectă recomandările europene privind eficiența.
Debit de aer (nivelurile 1/2/3) (m³/h)
1200
Viteza de suflare (nivelurile 1/2/3) (rpm)
1450
Puterea motorului (W)
120
Lungimea cablului (m)
7.5
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7.1
Greutate cu ambalaj (kg)
9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
375 x 353 x 371
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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