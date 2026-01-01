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    ABS Roti rezistente la pene 28510670 Karcher | Kärcher

    Roată neagră cu jantă roșie, profil adânc, pe fundal alb.

    ABS pentru oprirea sigură a roților

    Cod produs: 2.851-067.0

    Roțile umplute cu spumă combină confortul deplasării al anvelopelor pneumatice și protecția anti-pană a roților cauciuc dur.
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