☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Accessories filter Hepa T-range | Kärcher

    Filtru de aer HEPA Kärcher, dreptunghiular, cu carcasă neagră și etichetă roșie, pentru particule de înaltă eficiență.

    Accessories filter Hepa T-range

    Cod produs: 2.889-424.0

    Solicită o ofertă