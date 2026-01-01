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    Acoperire ștergător cu cârlig velcro microfibră Ultra | Kärcher

    Pad de curățare albastru cu margini albe și etichete colorate în galben, verde, roșu și albastru.

    Acoperire ștergător cu cârlig velcro microfibră Ultra

    Cod produs: 9.212-010.0

    Mop plat din microfibră și polipropilenă pentru suprafețe antiderapante R10/11, cu suport cu sistem de prindere cu bandă.
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