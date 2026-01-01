Acoperire ștergător cu cârlig velcro microfibră Ultra | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 9.212-010.0Mop plat din microfibră și polipropilenă pentru suprafețe antiderapante R10/11, cu suport cu sistem de prindere cu bandă.
Tip podea
Podele dure
Nivelul murdăriei
Ridicată
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
40
Atașament textil
Cârlig și buclă
Material textil
Microfibre
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
0.1
Greutate ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 120
Dimensiuni, ambalat (mm)
400 x 120 x 15
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare