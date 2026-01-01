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    Accumulator replacement Li-Ion 66543280 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru Kärcher pentru conectare, cu design dreptunghiular și detalii în relief pe suprafața superioară.

    Acumulator de schimb Li-Ion

    Cod produs: 6.654-328.0

    Acumulatorul de rezerva cu celule Li-Ion (7,2 V/2,6 A) poate fi incarcat cu un incarcator rapid cu una sau patru fante.
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