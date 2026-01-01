Accumulator replacement Li-Ion 66543280 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.654-328.0Acumulatorul de rezerva cu celule Li-Ion (7,2 V/2,6 A) poate fi incarcat cu un incarcator rapid cu una sau patru fante.
Tensiune acumulator (V)
7.2
Capacitate. (Ah)
2.5
Tipul bateriei.
Acumulatori li-ion
Cantitatea (Bucată)
1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală