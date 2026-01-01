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    Adapter Flexomate LVS 1/2 | Kärcher

    Un suport din plastic gri cu inscripția „UP” și o piesă mică detașabilă, pe fundal alb.

    Adapter Flexomate LVS 1/2

    Cod produs: 2.885-918.0

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