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    Adapter for 20L Eimer | Kärcher

    Suport metalic gri cu perforații dreptunghiulare, design curbat, pe fundal alb.

    Adapter for 20L Eimer

    Cod produs: 6.999-309.0

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