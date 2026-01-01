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    Adapter 1 M22AG-TR22AG 41110290 Karcher | Kärcher

    Conector metalic cu filet, corp auriu și protecție neagră, detaliu pe fundal alb.

    Adaptor 1 M22AG-TR22AG

    Cod produs: 4.111-029.0

    Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun
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