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    Adapter 2 M22IG-TR22AG 41110300 Karcher | Kärcher

    Conector metalic cu filet exterior, corp auriu și margine neagră din plastic.

    Adaptor 2 M22IG-TR22AG

    Cod produs: 4.111-030.0

    Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun
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