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    Adapter 3 M22IG-TR22AG 41110310 Karcher | Kärcher

    Conector metalic cu filet exterior, corp din alamă și garnitură neagră din plastic, pe fundal alb.

    Adaptor 3 M22IG-TR22AG

    Cod produs: 4.111-031.0

    Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare şi noul regulator Servo Control
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