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    Adapter 5 TR22IG-M22AG 41110330 Karcher | Kärcher

    Conector metalic hexagonal cu filet exterior, având o bandă neagră de plastic cu numărul 5 inscripționat.

    Adaptor 5 TR22IG-M22AG

    Cod produs: 4.111-033.0

    Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche şi noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche
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