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    Adapter 6 TR22IG-M22AG 41110340 Karcher | Kärcher

    Racord din alamă cu filet exterior, având o carcasă neagră și un număr 6 inscripționat pe lateral.

    Adaptor 6 TR22IG-M22AG

    Cod produs: 4.111-034.0

    Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol
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