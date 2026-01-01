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    Adapter 7 M18IG-TR20AG 41110350 Karcher | Kärcher

    Conector metalic Kärcher cu filet și garnitură galbenă, partea frontală și laterală vizibile.

    Adaptor 7 M18IG-TR20AG

    Cod produs: 4.111-035.0

    Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă
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