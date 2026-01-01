☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Adapter 8 TR20IG-M18AG 41110360 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic cu filet, corp auriu și cap negru, numărul 8 inscripționat pe partea laterală.

    Adaptor 8 TR20IG-M18AG

    Cod produs: 4.111-036.0

    Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche
    Solicită o ofertă