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    Adaptor complete TR22AG-3/8-NPT | Kärcher

    Adaptor metalic cu filet exterior pe ambele capete, utilizat pentru conectarea furtunurilor sau echipamentelor.

    Adaptor complete TR22AG-3/8-NPT

    Cod produs: 4.111-042.0

    Adaptor pentru cuplarea furtunurilor de înaltă presiune cu EASY!Lock și racordul de ieșire al aparatului din seria USA de 3/8”.
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