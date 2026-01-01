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    Adaptor complete TR22IG-3/8NPT | Kärcher

    Rolă metalică cilindrică, cu suprafață netedă și margini tăiate, pe fundal alb.

    Adaptor complete TR22IG-3/8NPT

    Cod produs: 4.111-041.0

    EASY!Lock - furtun standard 3/8". Adaptor pentru conectarea pistolului de presiune EASY!Force cu racord standard din seria USA de 3/8” pentru furtun.
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