Adaptor de gaze de evacuare 46561490 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.656-149.0Adaptor pentru gazul de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).
Diametru (mm)
150
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.