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    Adaptor de gaze de evacuare 46561490 Karcher | Kärcher

    Conductă metalică cilindrică, argintie, cu îmbinări vizibile și finisaj lucios.

    Adaptor de gaze de evacuare

    Cod produs: 4.656-149.0

    Adaptor pentru gazul de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).
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