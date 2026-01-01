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    Adaptor de joasă presiune TL | Kärcher

    Racord de apă Kärcher gri cu robinet negru și galben, având două ieșiri metalice pentru conectare.

    Adaptor de joasă presiune TL

    Cod produs: 4.580-097.0

    Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.
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