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    Adaptor drept pentru duza unghiulara 53219920 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic cu filet dublu, argintiu, pe fundal alb.

    Adaptor drept duza pentru colt

    Cod produs: 5.321-992.0

    Se poate fixa pe toate mini-duzele în unghi. Transformă o mini-duză în unghi într-o duză dreaptă.
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