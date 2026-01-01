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    Adaptor filet exterior G3/8"-M22x1,5 | Kärcher

    Adaptor din alamă cu filet exterior pe ambele capete, fundal alb.

    Adaptor filet exterior G3/8"-M22x1,5

    Cod produs: 6.651-646.0

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