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    ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er 41110460 Karcher | Kärcher

    Adaptor din alamă cu filet exterior și manșon negru, utilizat pentru conectarea furtunurilor.

    Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er

    Cod produs: 4.111-046.0

    Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5
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