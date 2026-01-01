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    Adaptor, curatitor de suprafete 47624020 Karcher | Kärcher

    Adaptor din alamă cu filet exterior, pe fundal alb.

    Adaptor FR

    Cod produs: 4.762-402.0

    Pentru utilizarea la aparatele de curățat suprafețe dure comerciale cu aparate de spălat cu presiune pentru casă și grădină
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