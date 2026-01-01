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    Adaptor M22 - Pivot 44240040 Karcher | Kärcher

    Adaptor din alamă și plastic negru, cu două pini metalici, utilizat pentru conectarea accesoriilor Kärcher.

    Adaptor M22 - Pivot

    Cod produs: 4.424-004.0

    Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.
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