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    Spacer complete 45740340 Karcher | Kärcher

    Racord metalic cu filet și corp negru, cilindric, pe fundal alb.

    Adaptor pentru țeavă unghiulară

    Cod produs: 4.574-034.0

    Necesar pentru conectarea tuturor tevilor unghiulare disponibile. Se poate utiliza si ca adaptor duza cu jet plat (14 mm).
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