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    Add-on kit cable ESD L2P | Kärcher

    Cablu portocaliu cu cleme metalice și suport galben, pe fundal alb.

    Add-on kit cable ESD L2P

    Cod produs: 2.574-007.0

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