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    Add-on kit CO2 supply 5m | Kärcher

    Furtun metalic flexibil cu conectori la ambele capete, pe fundal alb. Etichetă cu simbol de interdicție.

    Add-on kit CO2 supply 5m

    Cod produs: 4.574-144.0

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