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    Add-on kit Control transformer | Kärcher

    Cutie de control electric Kärcher cu cablu lung și priză, având butoane și simboluri de avertizare pe panoul frontal.

    Add-on kit Control transformer

    Cod produs: 2.644-481.0

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