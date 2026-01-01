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    Add-on kit flame guard HDS | Kärcher

    Kit de senzor cu cablu negru, suport plastic, două șuruburi și două coliere de plastic albe.

    Add-on kit flame guard HDS

    Cod produs: 2.644-475.0

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