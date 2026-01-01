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    Add-on kit hour counter | Kärcher

    Contor digital de ore, negru, cu afișaj LCD, conectat prin cabluri gri și roșii. Afișează 1610.3 ore.

    Add-on kit hour counter

    Cod produs: 2.853-192.0

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