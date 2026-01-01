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    Add-on kit splash guard L2P | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher cu mâner ergonomic și duză albă, utilizat pentru curățare profesională.

    Add-on kit splash guard L2P

    Cod produs: 2.574-004.0

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