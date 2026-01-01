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    Add-on kit Y-distributor compressed air | Kärcher

    Racord de cupru în formă de Y cu trei ieșiri, utilizat pentru conectarea furtunurilor.

    Add-on kit Y-distributor compressed air

    Cod produs: 2.574-003.0

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