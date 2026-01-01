Purificator aer AF 100 H13 | Kärcher

Purificarea aerului de la specialiștii în curățare: Purificatorul de aer AF 100 H13 de la Kärcher este o soluție gata de utilizare pentru spații interioare cu trafic intens și ridicat ridicat de ocupare, cum ar fi sălile de clasă, sălile de așteptare ale medicilor sau alte facilități publice. Noul nostru filtru High Protect H13 Solution elimină în mod fiabil agenții patogeni, cum ar fi virușii și aerosolii din aerul din cameră pentru un nivel îmbunătățit de sănătate și siguranță. Un strat suplimentar de ioni de argint pe materialul filtrant elimină eficient germenii și bacteriile, în timp ce un strat de cărbune activ îndepărtează și praful, polenul, mirosurile, substanțele organice volatile, vaporii chimici și alte substanțe nocive. Un senzor laser precis este integrat cu scopul de a monitoriza continuu aerul din incapere si de a controla modul automat. Calitatea aerului este afișată în orice moment într-o diagramă clară cu coduri de culori; în plus, conținutul actual de praf fin din aer și timpul de filtrare rămas pot fi citite de pe un afișaj în orice moment. Rotile robuste permit ca purificatorul să fie mutat între camere ori de câte ori este nevoie.

Filtru High Protect H13 Solution, standard Noul filtru H13 este pentru filtrarea agenților patogeni și a aerosolilor. Design compact cu înaltă mobilitate Ușor de mutat în alte încăperi, mulțumită rolelor robuste cu care este dotat aparatul. Motor puternic pentru încăperi de până la 87 m² Ventilator cu trei trepte de viteză. Operare intuitivă și întreținere simplă Durata de viață a filtrului poate fi citită pe afișaj. Clienții pot înlocui filtrul chiar ei înșiși. Măsurători precise ale calității actuale a aerului cu ajutorul unui senzor laser Calitatea aerului este afișată într-o diagramă colorată (albastru = foarte bună, verde = medie, roșu = slabă). Datele senzorilor privind valoarea prafului fin (PM2.5) din aerul din încăpere sunt prezentate pe ecranul integrat.