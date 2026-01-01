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    Purificator aer AF 100 H13 | Kärcher

    Purificator de aer Kärcher, alb, cu panou de control negru și iluminare albastră, design perforat.

    Purificator aer

    AF 100 H13

    Cod produs: 1.024-812.0

    • Filtrare fiabilă, conformă cu standardul H13 pentru aer sănătos în interior
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