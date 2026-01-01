Purificator aer AF 100 H13 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Purificator aer
Cod produs: 1.024-812.0
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
min. 25 - max. 48
Dimensiunea recomandată a încăperii¹⁾ (m²)
130
Debit de aer²⁾ (m³/h)
650
Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm / %)
0.3 / > 99.95
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Puterea motorului (W)
max. 80
Culoarea
Alb
Greutate fără accesorii (kg)
11.3
Greutate cu ambalaj (kg)
16.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
380 x 380 x 720
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare