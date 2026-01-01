Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipientă albă cu detergent Kärcher FloorPro RM 775, etichetă cu text și imagini de podele.

    Agent de cristalizare pentru luciu intens, pudra, RM 775

    Cod produs: 6.295-117.0

    Detergent -pudra cristializanta pentru tratarea si intarirea podelelor din marmura si mozaic. Dupa cristalizare, podeaua are un luciu deosebit de atractiv si este mai dura si mai rezistenta la uzura.
    Solicită o ofertă