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Țară: România
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Cod produs: 6.295-117.0Detergent -pudra cristializanta pentru tratarea si intarirea podelelor din marmura si mozaic. Dupa cristalizare, podeaua are un luciu deosebit de atractiv si este mai dura si mai rezistenta la uzura.
Dimensiunea ambalajului (kg)
5
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
1
Greutate (kg)
5
Greutate cu ambalaj (kg)
5.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
225 x 225 x 213
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare