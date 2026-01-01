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    Agent de fosfatare RM 48 ASF 62952190 Karcher | Kärcher

    Recipientă albă de detergent Kärcher RM 48, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Agent de fosfatare RM 48 ASF

    Cod produs: 6.295-219.0

    Pentru degresare si fosfatare intr-un singur pas. Ofera protectie temporara impotriva coroziunii si produce o baza potrivita pentru lacuri. Atunci cand este procesat, lasa straturi de fosfat metalic galben albastrui.
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