☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Agent de separare, pudra RM 846 62951640 Karcher | Kärcher

    Sac alb de hârtie cu etichetă imprimată, așezat pe o suprafață plană.

    Agent de separare, pudra RM 846

    Cod produs: 6.295-164.0

    Substanta reactiva pentru separarea apei de minerale si uleiuri. Se formeaza fulgi mari si stabili, care pot fi filtrati cu mare usurinta.
    Solicită o ofertă