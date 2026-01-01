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    Recipient negru de detergent Kärcher PressurePro, capac galben, etichetă cu detalii despre produs și imagini de utilizare.

    Agent pentru curatare PressurePro Active , alcalin RM 81 eco!efficiency

    Cod produs: 6.295-642.0

    Agent pentru curatare profunda, foarte concentrat, pentru folosire cu aparatul de curatat sub presiune. Actiune puternica si delicata de curatare pentru îndepartarea uleiurilor, grasimii si mineralelor. Potrivit si pentru spalare prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Cu formula eco! efficency, este foarte economic, eficient si prietenos cu mediul.
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