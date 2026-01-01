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    Recipientă galbenă de detergent Kärcher RM 31, cu etichetă detaliată și capac alb.

    Agent pentru curatare PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi

    Cod produs: 6.295-647.0

    Detergent, foarte concentrat, pentru curatare cu aparatul de curatat sub presiune. Indeparteaza in mod eficient murdaria persistenta, de exemplu ulei, grasime, funingine si rasina la toate temperaturile. Cu formula eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
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