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    Detergent RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi 62956460 | Kärcher

    Recipientă neagră cu capac galben, etichetată Kärcher PressurePro Professional, detergent pentru ulei și grăsimi.

    Agent pentru curatare PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi

    Cod produs: 6.295-646.0

    Detergent, foarte concentrat, pentru curatare cu aparatul de curatat sub presiune. Indeparteaza in mod eficient murdaria persistenta, de exemplu ulei, grasime, funingine si rasina la toate temperaturile. Cu formula eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
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