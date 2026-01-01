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    Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90° | Kärcher

    Duza de presiune Kärcher, neagră, cu conector metalic argintiu, pe fundal alb.

    Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°

    Cod produs: 4.574-147.0

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