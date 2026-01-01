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    Aparat de curățat butoaie BC 14/12 | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher cu mâner și duză, pe fundal alb.

    Aparat de curățat butoaie BC 14/12

    Cod produs: 2.112-020.0

    Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.
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