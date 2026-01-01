Aparat de curățat butoaie BC 14/12 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.112-020.0Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.
Propulsie
Electric
Număr de duze (Bucată)
2
Debit (l/h)
1400
Numărul de rotaţii (rpm)
62
Lungimea de instalare (mm)
315 - 900
Tensiune (V)
115 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Deschidere rezervor (mm)
40
Temperatură (°C)
max. 80
Greutate (kg)
4.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1170
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare