    Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare

    Aparate staționare de spălat cu înaltă presiune Kärcher – curățare și dezinfectare eficientă în spații limitate, multiple domenii de utilizare.

    Caracteristici

    Apă caldă

    Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă fierbinte, încălzite cu ulei sau gaz, oferă o putere mare de încălzire. De asemenea, impresionează prin tehnologia eficientă și ecologică de arzător Kärcher, produsă în Germania.

    Aparat de spălat cu înaltă presiune staționar Kärcher HDS-St

    HDS-St gaz

    Presiune de lucru: 210 bar
    Debit: 1000 l/h

    Aparat de spălat cu înaltă presiune profesional HDS-St

    HDS-St ulei

    Presiune de lucru: up to 210 bar
    Debit: 800–1300 l/h

    Apă rece

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă rece pot suporta temperaturi ale apei de până la 85 °C și sunt utilizate oriunde este nevoie de un debit ridicat.

    Aparat de spălat cu înaltă presiune staționar Kärcher HD-St

    HD-St

    (până la 60 °C la intrare)
    Presiune de lucru: până la 210 bar
    Debit: 800–1700 l/h

    Aparat de spălat cu înaltă presiune staționar Kärcher HD-St-H

    HD-St-H

    (până la 85 °C la intrare)
    Presiune de lucru: până la 190 bar
    Debit: 800–1700 l/h

    În funcție de model, aparatele staționare de spălat cu presiune cu apă rece de la Kärcher oferă și opțiunea de operare cu mai multe lance. Aceasta permite mai multor utilizatori să lucreze simultan, accelerând semnificativ procesele de curățare.

    Aparat staționar de spălat cu înaltă presiune Kärcher HDC Classic

    HDC Classic

    (până la 85 °C la intrare)
    Presiune de lucru: 80 sau 160 bar
    Debit: 2000 l/h
    Versiune: oțel sau oțel inoxidabil

    Aparat staționar de spălat cu înaltă presiune Kärcher HDC Standard

    HDC Standard

    (până la 85 °C la intrare)
    Presiune de lucru: 80 sau 160 bar
    Debit: 4000/6000/8000 l/h
    Versiune: oțel sau oțel inoxidabil

    Generatoare de apă caldă

    Aceste generatoare electrice de apă caldă sunt utilizate împreună cu un aparat de spălat cu presiune și pot încălzi apa folosind energie electrică.

    Generator de apă caldă Kärcher HWE 13/21-42 kW

    HWE 13/21-42 kW

    Presiune de lucru: până la 210 bar
    Debit: până la 1300 l/h
    Putere de încălzire: 42 kW
    Temperatură: up to 95 °C
    Instalație de înaltă presiune

    Generator de apă caldă Kärcher HWE 860

    HWE 860

    Debit: până la 1300 l/h
    Putere de încălzire: 24 kW
    Temperatură: până la 85 °C
    Instalație de joasă presiune (boiler)

    Putere centralizată – curățare flexibilă

    Aparatele staționare de spălat cu presiune reprezintă soluția ideală pentru utilizatorii care au cerințe ridicate de curățare, mai multe domenii de aplicare sau volume mari de curățare în mod continuu.

    În funcție de model, acestea sunt proiectate pentru operare cu o singură lance sau cu mai multe lance; operarea cu mai multe lance permite utilizarea simultană în puncte diferite, răspunzând astfel perfect cerințelor tale individuale.

    Ilustrație a domeniilor de aplicare pentru aparatele staționare de spălat cu presiune

    Beneficii pentru tine

    Domenii de utilizare variate

    Indiferent pentru ce ai nevoie de curățare cu presiune, experții noștri te vor ajuta cu plăcere la punerea în funcțiune a sistemului tău staționar.

    Curățarea mașinilor cu aparatul de spălat cu înaltă presiune

    Industria auto

    Aparatul staționar de spălat cu presiune poate fi amplasat într-o cameră tehnică separată. Astfel, lucrările de întreținere pot fi efectuate oricând, fără a perturba activitatea în desfășurare în zone sensibile, precum vopsitorii sau atelierele.

    Utilizarea aparatului de spălat cu înaltă presiune în industria alimentară

    Industria alimentară

    Seturile de furtun și accesoriile separate pentru fiecare punct de utilizare previn eficient transferul de germeni între diferitele zone cu cerințe de igienă.

    Curățarea vehiculelor municipale cu aparatele de spălat cu presiune staționare

    Servicii publice

    Autoritățile locale, depozitele municipale de întreținere și centrele de reciclare își mențin vehiculele curate cu ajutorul aparatelor staționare de spălat cu presiune. Aceste sisteme asigură curățenia și funcționarea fără probleme – fără a perturba activitatea. Astfel, vehiculele și utilajele sunt gata de utilizare pentru mai mult timp, economisind timp prețios.

    Curățarea grajdurilor cu aparatele de spălat cu înaltă presiune

    Agricultură

    Aparatele staționare de spălat cu presiune reduc riscul de accidente datorită instalării fixe, neexistând furtunuri lăsate pe jos. Astfel se asigură un mediu de lucru curat și sigur. În agricultură, ele previn răspândirea bolilor între grajduri, deoarece utilajele nu trebuie transportate.

    Eficient și economic în fiecare aplicație

    Cutia de control a unui aparat staționar de spălat cu presiune

    Confortabile, sigure și mereu gata de utilizare

    Aparatele staționare de spălat cu presiune reprezintă o investiție excelentă. O singură mașină de întreținut. Timp de curățare redus, fără configurări suplimentare. Fără necesitatea transportului echipamentului. Design ce economisește spațiu.

    Ele joacă, de asemenea, un rol important în asigurarea siguranței operaționale și a protecției muncii, prin protejarea angajaților împotriva zgomotului și a gazelor de eșapament. Previn operarea greșită de către persoane neautorizate.

    Kärcher oferă o gamă completă de accesorii pentru stațiile de curățare, adaptate cerințelor individuale și pentru aplicații practic nelimitate. Și, nu în ultimul rând, instalarea de către experți și monitorizarea tehnică asigură siguranța completă a sistemului.

    Un aparat staționar de spălat cu presiune optimizează procesele de curățare, crește siguranța și economisește timp și bani pe termen lung.

    Accesorii

    Lance de spumare pentru aparatele staționare de spălat cu presiune

    Kärcher oferă o gamă largă de accesorii pentru aparatele staționare de spălat cu presiune. Astfel, există o soluție orice problemă de curățare, indiferent cât de specifică ar fi.

