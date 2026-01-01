Aplicații municipale

Rezultate optime la măturare și curățare, cu flexibilitate maximă – echipamentele profesionale de curățenie Kärcher Municipal impresionează prin eficiență și manevrabilitate.
Fie pe străzi, alei sau peluze, fie în zone pietonale, stadioane sau parcuri: echipamentele sistem de la Kärcher Municipal sunt concepute pentru utilizare profesională în cele mai dificile condiții și fac față unei game largi de aplicații la cel mai înalt nivel.
De la frezarea asfaltului până la îndepărtarea buruienilor – gama largă de vehicule și atașamente garantează soluția potrivită pentru orice sarcină.
Manevrabilitatea, operarea ușoară și vizibilitatea perfectă la 360° ale mașinilor noastre de curățenie creează condițiile ideale pentru un lucru eficient și confortabil. Pentru curățarea spațiilor variate – de la locuri de parcare până la suprafețe mari – Kärcher Municipal oferă diferite soluții de curățenie care, datorită puterii mari de aspirare și opțiunilor suplimentare de echipare, precum golirea la înălțime a containerului, volum mare de umplere, lance de înaltă presiune, braț de udare sau combinație de cosire cu aspirare, optimizează rezultatele de lucru.
Fie că doriți să măturați frunze, să spălați murdăria sau să curățați cu presiune înaltă, cu una dintre mașinile noastre municipale beneficiați de calitate premium și rezultate optime.
Soluții complete pentru combaterea gheții și zăpezii – vehiculele noastre robuste, fiabile și puternice pentru serviciul de iarnă, cu puteri de până la 129 CP (95 kW), asigură performanțe de top în condiții de iarnă.
Fie că este vorba de frezarea, îndepărtarea sau măturarea zăpezii, fie de împrăștierea nisipului, pietrișului sau saramurii, vă puteți baza pe utilajele noastre puternice, compacte și manevrabile, în orice condiții meteo. Datorită tracțiunii integrale permanente și celor patru roți de dimensiuni egale, tracțiunea este excelentă chiar și în condiții de iarnă. Controlul limitării sarcinii este deosebit de eficient la aruncarea zăpezii, asigurând adaptarea automată a vitezei de deplasare la scăderea performanței atașamentului frontal.
Pentru ca operatorul să poată lucra la capacitate maximă chiar și la temperaturi negative, cabina de confort beneficiază de izolație termică optimă, sisteme de încălzire puternice și dotări pregătite pentru iarnă, precum scaune încălzite, aer condiționat sau parbriz și oglinzi exterioare încălzite.
Întreținere versatilă și flexibilă a spațiilor verzi, protejând solul? Vehiculele multifuncționale Kärcher Municipal cosesc și întrețin la cel mai înalt nivel.
Suprafață extinsă, abruptă sau greu accesibilă? Nu contează: un vehicul municipal Kärcher Municipal este ideal pentru îngrijirea și regenerarea gazonului, precum și pentru întreținerea gardurilor vii și a taluzurilor. Opțiunile flexibile de conectare și montare, capacitatea de urcare, manevrabilitatea excelentă și productivitatea ridicată pe suprafețe mari deschid posibilități aproape nelimitate de utilizare ca vehicul de cosire și pentru întreținerea spațiilor verzi.
Cele patru roți de dimensiuni egale garantează tracțiune optimă, cu protecția maximă a solului; la modelele cu direcție articulată, raza minimă de întoarcere și deplasarea pe benzi facilitează semnificativ munca. Astfel, spațiile verzi de orice tip pot fi întreținute rapid și eficient, la cea mai înaltă calitate, chiar și în zone greu accesibile. În același timp, purtătorul multifuncțional de atașamente asigură colectarea rapidă și ușoară a resturilor vegetale, garantând un flux continuu de evacuare.
Datorită sistemului de aer condiționat și postului de lucru confortabil și spațios, operatorul își păstrează eficiența chiar și la temperaturi ridicate, pe timp de vară.
Indiferent de cerințele pe care le ai, la Kärcher Municipal vei găsi soluția potrivită. Datorită gamei largi de vehicule de sistem și varietății de atașamente oferite de partenerii noștri, avem soluția ideală pentru fiecare sarcină.
Datorită combinației ideale dintre manevrabilitate, protecția solului și tracțiunea integrală permanentă, vehiculele de sistem cu direcție articulată, cu puteri de 65 și 129 CP, permit o muncă extrem de eficientă – cu confort maxim și standarde ridicate de siguranță.
Conceptul de vehicul cu cabină amplasată frontal este perfect pentru aplicațiile frontale din viticultură și pomicultură.
Parcările, cimitirele, piețele publice și stațiile de autobuz, dar și terenurile sportive, terenurile de tenis, zonele portuare sau de pe malurile apelor trebuie menținute fără buruieni.
Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea sistemului chiar și în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în zonele urbane centrale. Buruienile sunt eliminate cu apă fierbinte la 98 °C – fie mecanizat, prin intermediul barei frontale montate, fie manual, cu ajutorul lancei.
Sistemul de combatere a buruienilor cu apă fierbinte reprezintă cea mai economică soluție pe termen lung, fiind necesare aproximativ patru tratamente pe an.