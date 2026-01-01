Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aplicații municipale

    Fie pe străzi, alei sau peluze, fie în zone pietonale, stadioane sau parcuri: echipamentele sistem de la Kärcher Municipal sunt concepute pentru utilizare profesională în cele mai dificile condiții și fac față unei game largi de aplicații la cel mai înalt nivel.

    Măturare cu mașina municipală

    Măturare și curățare

    Rezultate optime la măturare și curățare, cu flexibilitate maximă – echipamentele profesionale de curățenie Kärcher Municipal impresionează prin eficiență și manevrabilitate.

    Vezi mai mult
    Serviciu de iarnă cu mașina municipală Karcher

    Serviciu de iarnă

    Program complet pentru combaterea gheții și zăpezii – vehiculele noastre robuste, fiabile și puternice pentru serviciul de iarnă, cu până la 129 CP (95 kW), fac față cu brio oricărei provocări.

    Vezi mai mult
    Întreținere spații verzi cu mașina municipală

    Întreținerea spațiilor verzi

    Întreținere versatilă și flexibilă a spațiilor verzi, care protejează solul? Vehiculele multifuncționale Kärcher Municipal cosesc și întrețin la cel mai înalt nivel.

    Vezi mai mult
    Îndepărtarea buruienilor cu mașina municipală S 130

    Aplicații speciale

    De la frezarea asfaltului până la îndepărtarea buruienilor – gama largă de vehicule și atașamente garantează soluția potrivită pentru orice sarcină.

    Vezi mai mult

    Măturare și curățare

    Rezultate optime de măturare și curățare, cu flexibilitate maximă – echipamentele profesionale de curățenie Kärcher Municipal impresionează prin eficiență și manevrabilitate.

    Mașina municipală Kärcher MC 250
    Mașina municipală Kärcher MC 130
    Mașina municipală Kärcher MIC 42

    Vehiculele noastre de curățenie mătură, aspiră și spală oriunde sunt utilizate

    Manevrabilitatea, operarea ușoară și vizibilitatea perfectă la 360° ale mașinilor noastre de curățenie creează condițiile ideale pentru un lucru eficient și confortabil. Pentru curățarea spațiilor variate – de la locuri de parcare până la suprafețe mari – Kärcher Municipal oferă diferite soluții de curățenie care, datorită puterii mari de aspirare și opțiunilor suplimentare de echipare, precum golirea la înălțime a containerului, volum mare de umplere, lance de înaltă presiune, braț de udare sau combinație de cosire cu aspirare, optimizează rezultatele de lucru.

    Fie că doriți să măturați frunze, să spălați murdăria sau să curățați cu presiune înaltă, cu una dintre mașinile noastre municipale beneficiați de calitate premium și rezultate optime.

    Gamă largă de aplicații în curățenie

    • Măturare cu aspirare
    • Măturare independentă
    • Îndepărtarea frunzelor
    • Spălare
    • Curățare cu presiune înaltă
    • Îndepărtarea buruienilor
    Vezi mai mult

    Serviciu de iarnă

    Soluții complete pentru combaterea gheții și zăpezii – vehiculele noastre robuste, fiabile și puternice pentru serviciul de iarnă, cu puteri de până la 129 CP (95 kW), asigură performanțe de top în condiții de iarnă.

    Mașina municipală Kärcher MIC 26
    Autoutilitara Kärcher S 75
    Serviciu de iarnă Kärcher S 130

    Mașinile municipale Kärcher alungă pur și simplu iarna

    Fie că este vorba de frezarea, îndepărtarea sau măturarea zăpezii, fie de împrăștierea nisipului, pietrișului sau saramurii, vă puteți baza pe utilajele noastre puternice, compacte și manevrabile, în orice condiții meteo. Datorită tracțiunii integrale permanente și celor patru roți de dimensiuni egale, tracțiunea este excelentă chiar și în condiții de iarnă. Controlul limitării sarcinii este deosebit de eficient la aruncarea zăpezii, asigurând adaptarea automată a vitezei de deplasare la scăderea performanței atașamentului frontal.

    Pentru ca operatorul să poată lucra la capacitate maximă chiar și la temperaturi negative, cabina de confort beneficiază de izolație termică optimă, sisteme de încălzire puternice și dotări pregătite pentru iarnă, precum scaune încălzite, aer condiționat sau parbriz și oglinzi exterioare încălzite.

    Gamă largă de aplicații pentru serviciul de iarnă

    • Deszăpezire
    • Aruncarea zăpezii
    • Măturarea zăpezii
    • Transportul zăpezii
    • Împrăștiere (cu distribuitor montat, tip cutie sau pâlnie)
    • Pulverizare de sare
    • Răzuirea gheții

    Întreținerea spațiilor verzi

    Întreținere versatilă și flexibilă a spațiilor verzi, protejând solul? Vehiculele multifuncționale Kärcher Municipal cosesc și întrețin la cel mai înalt nivel.

    Mașina municipală Kärcher MIC 42
    Mașina municipală Kärcher S 75
    Mașina municipală Kärcher S 130

    Undă verde pentru întreținere eficientă

    Suprafață extinsă, abruptă sau greu accesibilă? Nu contează: un vehicul municipal Kärcher Municipal este ideal pentru îngrijirea și regenerarea gazonului, precum și pentru întreținerea gardurilor vii și a taluzurilor. Opțiunile flexibile de conectare și montare, capacitatea de urcare, manevrabilitatea excelentă și productivitatea ridicată pe suprafețe mari deschid posibilități aproape nelimitate de utilizare ca vehicul de cosire și pentru întreținerea spațiilor verzi.

    Cele patru roți de dimensiuni egale garantează tracțiune optimă, cu protecția maximă a solului; la modelele cu direcție articulată, raza minimă de întoarcere și deplasarea pe benzi facilitează semnificativ munca. Astfel, spațiile verzi de orice tip pot fi întreținute rapid și eficient, la cea mai înaltă calitate, chiar și în zone greu accesibile. În același timp, purtătorul multifuncțional de atașamente asigură colectarea rapidă și ușoară a resturilor vegetale, garantând un flux continuu de evacuare.

    Datorită sistemului de aer condiționat și postului de lucru confortabil și spațios, operatorul își păstrează eficiența chiar și la temperaturi ridicate, pe timp de vară.

    Gamă largă de aplicații în întreținerea spațiilor verzi

    • Cosire (cu cositori cu cuțite, pentru suprafețe mari, cilindrice sau cu braț lateral extensibil)
    • Sistem de tăiere și colectare
    • Mulcire
    • Tunderea gardurilor vii
    • Udare
    • Curățarea gazonului artificial

    Aplicația ta specială este domeniul nostru de expertiză

    Indiferent de cerințele pe care le ai, la Kärcher Municipal vei găsi soluția potrivită. Datorită gamei largi de vehicule de sistem și varietății de atașamente oferite de partenerii noștri, avem soluția ideală pentru fiecare sarcină.

    Viticultură și pomicultură

    Viticultură și pomicultură

    Datorită combinației ideale dintre manevrabilitate, protecția solului și tracțiunea integrală permanentă, vehiculele de sistem cu direcție articulată, cu puteri de 65 și 129 CP, permit o muncă extrem de eficientă – cu confort maxim și standarde ridicate de siguranță.

    Conceptul de vehicul cu cabină amplasată frontal este perfect pentru aplicațiile frontale din viticultură și pomicultură.

    Avantaje

    • Vizibilitate excelentă asupra atașamentului frontal, pentru o operare precisă și relaxată
    • Spațiu suplimentar de montare în partea din spate, deasupra motorului, pentru rezervoare cu un volum de până la 1.000 litri
    • Performanță hidraulică foarte ridicată, de până la 120 l/min, deplasare continuu variabilă și capacitate mare de încărcare
    Îndepărtarea buruienilor cu soluții Kärcher

    Îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte

    Parcările, cimitirele, piețele publice și stațiile de autobuz, dar și terenurile sportive, terenurile de tenis, zonele portuare sau de pe malurile apelor trebuie menținute fără buruieni.

    Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea sistemului chiar și în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în zonele urbane centrale. Buruienile sunt eliminate cu apă fierbinte la 98 °C – fie mecanizat, prin intermediul barei frontale montate, fie manual, cu ajutorul lancei.

    Sistemul de combatere a buruienilor cu apă fierbinte reprezintă cea mai economică soluție pe termen lung, fiind necesare aproximativ patru tratamente pe an.

    Oferim, de asemenea, numeroase alte soluții speciale, inclusiv:

    • Frezarea asfaltului
    • Curățarea bornelor de ghidare și a indicatoarelor rutiere
    • Curățarea și întreținerea parcurilor fotovoltaice
    • Frezarea cioatelor
    • Mulcirea lemnului
    • Curățarea tunelurilor
    • Marcaje rutiere