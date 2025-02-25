Atunci când este vorba despre îndepărtarea igienică a murdăriei persistente, soluția potrivită o reprezintă aspiratoarele cu abur Kärcher SGV. Acestea obțin rezultate de curățare de top chiar și fără utilizarea detergenților. Sunt ideale pentru pardoseli dure, suprafețe din oțel inoxidabil, armături, aparate de bucătărie, instalații industriale și pentru curățarea sticlei. În ceea ce privește sustenabilitatea, modelul SGV 8/5 deschide noi direcții. Sistemul inovator de autocurățare îndepărtează în mod fiabil depunerile din interiorul aparatului, prelungind durata de viață a aspiratorului cu abur.