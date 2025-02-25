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    La cele mai înalte standarde. Și stabilind unele noi.

    Atunci când este vorba despre îndepărtarea igienică a murdăriei persistente, soluția potrivită o reprezintă aspiratoarele cu abur Kärcher SGV. Acestea obțin rezultate de curățare de top chiar și fără utilizarea detergenților. Sunt ideale pentru pardoseli dure, suprafețe din oțel inoxidabil, armături, aparate de bucătărie, instalații industriale și pentru curățarea sticlei. În ceea ce privește sustenabilitatea, modelul SGV 8/5 deschide noi direcții. Sistemul inovator de autocurățare îndepărtează în mod fiabil depunerile din interiorul aparatului, prelungind durata de viață a aspiratorului cu abur.

    1. Ușor de utilizat încă de la început
      Unealta manuală garantează o manevrare simplă și rapidă, fără timpi lungi de instruire. Operarea aspiratoarelor cu abur Kärcher SGV este intuitivă și nu necesită pregătire specială.
    2. Totul la locul lui, totul protejat
      Accesoriile de înaltă calitate sunt integrate direct pe aparat – protejate împotriva pierderii și murdăriei, bine organizate și mereu la îndemână. Fantele de ventilație din capac permit uscarea completă a accesoriilor după utilizare. Coșul pentru accesorii le permite operatorilor să acceseze și să curețe cu ușurință accesoriile pentru duze.
    3. Toate programele, dintr-o privire
      Mânerul ergonomic de împingere și panoul de comandă EASY, poziționat optim, fac utilizarea aspiratoarelor cu abur Kärcher SGV extrem de simplă și confortabilă. Programele pot fi selectate individual pentru fiecare aplicație.
    4. Umplere rapidă, golire ușoară
      Rezervoarele pentru apă curată și detergent sunt ușor accesibile și simplu de transportat, pentru o umplere și o golire confortabile.
    5. Rezervor pentru apă murdară
      Rezervorul de apă murdară este integrat în partea laterală a aparatului, pentru acces rapid, și poate fi scos foarte ușor, cu o singură mână.
    6. Solicitate peste tot. Ușor de manevrat oriunde
      Datorită roților mari, aspiratoarele cu abur Kärcher SGV pot fi urcate pe scări fără dificultate.
    7. Autocurățare? Desigur!
      Funcția de autocurățare clătește automat interiorul aspiratorului cu abur după fiecare utilizare, contribuind semnificativ la prelungirea duratei de viață a aparatului.
    Aspiratoare cu abur

    Focus total pe igienă.

    Noile aspiratoare cu abur SGV 6/5 și SGV 8/5 sunt răspunsul ferm la cerințele clienților din domenii în care igiena este esențială: sănătate, industria alimentară, servicii profesionale de curățenie și sectorul HoReCa. Aspiratoarele cu abur Kärcher SGV combină funcțiile și caracteristicile aspiratoarelor umed-uscate cu cele ale aparatelor de curățat cu abur. Aceste mașini inovatoare de curățenie se remarcă prin designul compact, varietatea mare de aplicații posibile, calitatea superioară, robustețea și stabilitatea lor.

    Modul eco!efficiency

    eco!efficiency pentru igienă economică

    Modul eco!efficiency reduce consumul de energie pentru a scădea costurile de operare, iar în același timp nivelul de zgomot este redus semnificativ la 64 dB(A). Acest lucru face ca aspiratoarele cu abur SGV să fie ideale pentru utilizarea în zone sensibile la zgomot, precum căminele de bătrâni și centrele de îngrijire, cantinele și hotelurile.

    Curățenie igienică

    Curățenie igienică până la cel mai mic detaliu

    Periile accesorii din alamă, oțel inoxidabil sau Pekalon desprind chiar și murdăria persistentă. Zonele înguste și dificile sunt curățate rapid datorită jetului de abur precis.

    Reglare abur

    Reglabil direct din mâner

    Reglarea apei/aburului și un comutator pornit/oprit pentru aspirare, amplasate direct pe mâner, îi oferă operatorului control complet în timpul utilizării.

    Accesorii perfect integrate

    Accesorii perfect integrate

    Accesoriile sunt transportate direct pe aparat, protejate împotriva pierderii și murdăriei, într-un coș detașabil pentru accesorii. Sunt bine organizate, întotdeauna la îndemână și depozitate ordonat.

    Fixarea cablului și a accesoriilor

    Fixarea cablului și a accesoriilor

    Cârligele pivotante permit extinderea rapidă a cablului de alimentare și depozitarea sa ușoară. Țevile pentru abur și aspirare sunt fixate sigur pe spatele aparatului.

    Rezervor pentru apă murdară

    Rezervor pentru apă murdară

    Mânerul integrat și ușor de prins fac golirea rezervorului simplă și comodă.

    Accesoriul potrivit pentru fiecare utilizare

    Fiecare aspirator cu abur SGV este livrat cu un kit complet de accesorii, care permite curățarea igienică într-o gamă extrem de variată de aplicații.

    Adaptor și perii

    Adaptor și perii

    Depunerile de calcar din zonele sanitare sunt îndepărtate rapid, iar robinetele și accesoriile strălucesc ca noi.

    Țeavă pentru abur cu aspirare și adaptor pentru perii rotunde

    Țeavă pentru abur cu aspirare și adaptor pentru perii rotunde

    Două țevi pentru abur cu aspirare măresc raza de acțiune a operatorului și permit un lucru ergonomic. Adaptorul pentru perii rotunde asigură îndepărtarea murdăriei până la cele mai adânci straturi – ideal pentru rosturile din suprafețele faianțate.

    Duză manuală cu racletă

    Duză manuală cu racletă

    Curățarea cu abur și aspirare permite igienizarea suprafețelor într-o singură operațiune. Ideală chiar și pentru spațiile înguste.

    Duză triunghiulară pentru podea

    Duză triunghiulară pentru podea

    Cu această duză pentru podea, chiar și zonele greu accesibile, cum ar fi colțurile și marginile, pot fi curățate și aspirate în mod fiabil.